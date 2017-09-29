Установить Ubuntu Desktop

Здравствуйте.

1) Мне нужно установить Ubuntu с графическим интерфейсом на сервер online.net. Данные для доступа я предоставлю.

2) Создать несколько пользователей, чтобы каждый мог работать в своей учётной записи через графический интерфейс, используя стандартный клиент windows rdp.

3) Установить последнюю версию VirtualBox, чтобы ей могли пользоваться несколько пользователей через свои учетные записи.

4) Сделать небольшой FAQ по настройке, чтобы я смог его повторить