Заказать услуги администратора VoIP

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  • Удаленный системный администратор

    $450

    реальный список необходимых навыков работы со следующим: • Windows Server Administration: Active Directory (AD), Internet Information Services (IIS), Backup, Remote Desktop Protocol (RDP), Networking, Apache, PHP, MySQL, MS SQL, Security, Hyper-V, PowerShell ...

    PHPMySQLLinuxNginxApachePerlAsteriskPostfixVoIPSQL
    Системное администрирование2 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • Руководитель службы технической и клиентской поддержки

    $2500

    Требуется руководитель службы технической и клиентской поддержки англоязычных пользователей. Область деятельности - оказание технической поддержки клиентам по установке ПО от разных производителей (IT Support service). Предлагаем постепенную ...

    macOSVoIP
    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Специалист мониторинга

    $350

    В компанию Khasin Telecom LLC требуется на удаленную занятость [b]специалист мониторинга.[/b] Данная вакансия [b][u]не требует опыта работы[/u]. [/b] [b]О компании:[/b] [url=https://khasintele.com/]Khasin Telecom[/url] (ранее H&amp;D Telecom) молодая телекоммуникационная компания. Представляет услуги связи на основе GSM \ LTE VoIP оборудования свыше, ...

    VoIP
    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Лабараторную работу в cisco packet tracer student 6.2

    $14

    Нужно записать на видео и по возможности объяснить, что ты делаешь и для чего Используя программу Cisco packet tracer, согласно приложенной схеме, постройте сеть: 1. Присвоить имена всем маршрутизаторам; 2. Настроить телефонию на Router1; 3. Произвести ...

    VoIP
    Лабораторные работынет заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Нужен технарь настроить Кейтаро

    1. Настроить пост-бэк из срмки voip в кейтаро 2. Установить дельфин на сервер и настроить интеграцию с кейтаро 3. Реализовать возможность работы с динамическим пикселем фб при использовании кейтаро

    VoIP
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Разработать приложение для voip (телефония) на flutter

    Крайне важно наличие опыта в реализации подобных приложений для телефонии. Полное ТЗ направлю приватно. Функциональные требования: - Кроссплатформенность под Android и iOS - Синхронизация с порталом (web) - авторизация - Синхронизация с backend телефонии для ...

    AndroidiOSFlutterVoIP
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Поднять сервер VPN, XMPP, Matrix/Asterisk/..

    1. Поднять на моих серверах двойной VPN, XMPP сервер и Matrix(либо выслушаю ваше решение по безопасной VoIP связи с открытым исходным кодом) 2. Настроить каждый сервер и софт по моему ТЗ (с вас скилы ...

    AsteriskVoIPVPN
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод с английского 5 статей (финансовая тематика)

    5 статей-инструкций на английском, по ~5000 знаков каждая Тематика: финансы, блокчейн Нужно сохранять стилистику и структуру (абзацы) англоязычной статьи при переводе на русский, все ссылки нужно удалить Оставлять изображение на тех же местах в структуре статей Уникальность более 90% ...

    VoIPBlockchain
    Переводы31 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод звонка из техподдержки

    $7

    Добрый день. В кратце - нужно перевести с англ звонок из техподдержки Амазон. Я, вы и техподдержка будем в аудиоконференции. Вы будете выступать в качестве переводчика. Звонок по длительности будет от 5 до 20 минут ...

    VoIP
    Переводы3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Обучение Asterisk и Voip

    Обучение Asterisk и VoipТребования: Наличие опыта обучения Asterisk , чтобы мог не только рассказать, но и научить.Пройтись по программке, что в атачменте или составить свою, чтобы была теория и практика, задание и разбор ошибок.Пожалуйста, пишите стоимость ...

    AsteriskVoIP
    Уроки и Репетиторствонет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сервер Asteriks PBX

    Развернуть  Asteriks PBX на сервере Краткое ТЗ 1.      Установка ПО FreePBX VoIP телефонии на предоставленный сервер. 2.      Настройка городских номеров 3.      Настройка внутренних номеров 4.      Установка голосового приветствия 5.      Настройка музыки в ожидании 6.      перевод,перехват, переадресация звонка ...

    VoIP
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция SMS в софтсвич/атс

    Нужно добавить возможность отравлять SMS c личного кабинета пользователя по одной или списком.Клиент заходит в ЛК, нажимает добавить, открывается форма, ввести номер и текст, сохраняет и смс добавляется в список или выбирает загрузить файл и ...

    PHPPythonPostgreSQLBootstrapAsteriskVoIP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция CRM и Voiptime

    Я использую срм [url=https://freelancehunt.com/out/%2F%2Fsalesdrive.me]salesdrive.me[/url] и хочу туда подключить сервис Voiptime И там и там есть ключ API [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fapi.voiptime.net%2F]http://api.voiptime.net/[/url]  Разрабочик срм дал такую рекомендацию  "Для інтеграції voiptime - потрібно зв'язати їх івенти по дзвнках: [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fapi.voiptime.net%2Fru%2Fevents-acd.html%23event-acdEnd]http://api.voiptime.net/ru/events-acd.html#event-acdEnd[/url] з АПІ SalesDrive по дзвінках: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fua.salesdrive.com.ua%2Fknowledge%2Fvoip-telephony-integration%2Ftelephony-integration-api%2F]https://ua.salesdrive.com.ua/knowledge/voip-telephony-integration/telephony-integration-api/[/url] " Нужно интегрировать, чтобы информация о ...

    VoIP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо настроить один параметр у GSM-шлюза GoIP

    goip передает на VOIP сервер CID в формате входящего номера +38ХХХХХХХХХХ нужен правильный синтаксис для параметра CID prefix в разделе call in , что бы шлюз отсекал префикс +38 у входящего номера. либо нужна подсказка ...

    VoIP
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад