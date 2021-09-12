реальный список необходимых навыков работы со следующим: • Windows Server Administration: Active Directory (AD), Internet Information Services (IIS), Backup, Remote Desktop Protocol (RDP), Networking, Apache, PHP, MySQL, MS SQL, Security, Hyper-V, PowerShell ...
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- $450Системное администрирование2 заявкиОткрытмесяц назад
- $2500
Требуется руководитель службы технической и клиентской поддержки англоязычных пользователей. Область деятельности - оказание технической поддержки клиентам по установке ПО от разных производителей (IT Support service). Предлагаем постепенную ...macOSVoIPСлужба поддержки5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $350
В компанию Khasin Telecom LLC требуется на удаленную занятость [b]специалист мониторинга.[/b] Данная вакансия [b][u]не требует опыта работы[/u]. [/b] [b]О компании:[/b] [url=https://khasintele.com/]Khasin Telecom[/url] (ранее H&D Telecom) молодая телекоммуникационная компания. Представляет услуги связи на основе GSM \ LTE VoIP оборудования свыше, ...VoIPСлужба поддержки1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
- $14
Нужно записать на видео и по возможности объяснить, что ты делаешь и для чего Используя программу Cisco packet tracer, согласно приложенной схеме, постройте сеть: 1. Присвоить имена всем маршрутизаторам; 2. Настроить телефонию на Router1; 3. Произвести ...VoIPЛабораторные работынет заявокЗакрыт8 месяцев назад
1. Настроить пост-бэк из срмки voip в кейтаро 2. Установить дельфин на сервер и настроить интеграцию с кейтаро 3. Реализовать возможность работы с динамическим пикселем фб при использовании кейтароVoIPСистемное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
Всем привет. Требуется кунфу мастер по VoIP, для реализации callerid spoofing (подмена выходящего номера, передача caller id).VoIPСистемное программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Крайне важно наличие опыта в реализации подобных приложений для телефонии. Полное ТЗ направлю приватно. Функциональные требования: - Кроссплатформенность под Android и iOS - Синхронизация с порталом (web) - авторизация - Синхронизация с backend телефонии для ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт2 года назад
1. Поднять на моих серверах двойной VPN, XMPP сервер и Matrix(либо выслушаю ваше решение по безопасной VoIP связи с открытым исходным кодом) 2. Настроить каждый сервер и софт по моему ТЗ (с вас скилы ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
5 статей-инструкций на английском, по ~5000 знаков каждая Тематика: финансы, блокчейн Нужно сохранять стилистику и структуру (абзацы) англоязычной статьи при переводе на русский, все ссылки нужно удалить Оставлять изображение на тех же местах в структуре статей Уникальность более 90% ...VoIPBlockchainПереводы31 заявкаЗакрыт2 года назад
- $7
Добрый день. В кратце - нужно перевести с англ звонок из техподдержки Амазон. Я, вы и техподдержка будем в аудиоконференции. Вы будете выступать в качестве переводчика. Звонок по длительности будет от 5 до 20 минут ...VoIPПереводы3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать ip телефонию для 1С или исправить уже имеющуюся VoipVoIP1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищу PHP программиста для бекенда который будет взаимодействовать с Twillio API для вызовов VOIP и SMS. Бакенд будет использовать CRUD и взаимодействовать с двумя views: Admin и User.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно написать простую программу дозвона до абонентов через оборудование GOIP Проект исходный, будут еще доработки в тз пункты поз звездочкой оплачиваются отдельноVoIPСистемное программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется SIP клиент. Необходимо реализовать вызов звонилки на ios/android по FCM в любом состоянии приложения/телефона. Проект на flutterМобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Обучение Asterisk и VoipТребования: Наличие опыта обучения Asterisk , чтобы мог не только рассказать, но и научить.Пройтись по программке, что в атачменте или составить свою, чтобы была теория и практика, задание и разбор ошибок.Пожалуйста, пишите стоимость ...AsteriskVoIPУроки и Репетиторствонет заявокЗакрыт3 года назад
Развернуть Asteriks PBX на сервере Краткое ТЗ 1. Установка ПО FreePBX VoIP телефонии на предоставленный сервер. 2. Настройка городских номеров 3. Настройка внутренних номеров 4. Установка голосового приветствия 5. Настройка музыки в ожидании 6. перевод,перехват, переадресация звонка ...VoIPСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Имеется React Native проект, в него нужно добавить возможность для iPhone запускать наше приложения когда поступает VoIP push notification (т.е. приложение в этот момент закрыто).Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно добавить возможность отравлять SMS c личного кабинета пользователя по одной или списком.Клиент заходит в ЛК, нажимает добавить, открывается форма, ввести номер и текст, сохраняет и смс добавляется в список или выбирает загрузить файл и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Я использую срм [url=https://freelancehunt.com/out/%2F%2Fsalesdrive.me]salesdrive.me[/url] и хочу туда подключить сервис Voiptime И там и там есть ключ API [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fapi.voiptime.net%2F]http://api.voiptime.net/[/url] Разрабочик срм дал такую рекомендацию "Для інтеграції voiptime - потрібно зв'язати їх івенти по дзвнках: [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fapi.voiptime.net%2Fru%2Fevents-acd.html%23event-acdEnd]http://api.voiptime.net/ru/events-acd.html#event-acdEnd[/url] з АПІ SalesDrive по дзвінках: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fua.salesdrive.com.ua%2Fknowledge%2Fvoip-telephony-integration%2Ftelephony-integration-api%2F]https://ua.salesdrive.com.ua/knowledge/voip-telephony-integration/telephony-integration-api/[/url] " Нужно интегрировать, чтобы информация о ...VoIPВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
goip передает на VOIP сервер CID в формате входящего номера +38ХХХХХХХХХХ нужен правильный синтаксис для параметра CID prefix в разделе call in , что бы шлюз отсекал префикс +38 у входящего номера. либо нужна подсказка ...VoIPСистемное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад