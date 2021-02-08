Нужно сделать телефонию для 1С или исправить уже имеющуюся

1С-программированиеЗакрыт1 заявка1103 просмотра
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Нужно сделать ip телефонию для 1С

или исправить уже имеющуюся

Voip

3 года назад
guest_16133157452249
3 года в сервисе
Был
3 года назад