1) Нужно создать внешнюю печатную форму товарного чека, который будет печататься из Реализации товаров и услуг. Обязательно, чтобы в чеке указывался и поставщик(продавец) и покупатель(контрагент). 2) Нужно создать внешнюю печатную форму чека ККМ, который так же ...
Внедрение обработки 1С Управление торговлей + мелкие доработки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Работаем в 1С: управление торговлей 11 (11.4.9.82).
Ищем специалиста, который внедрит обработку автоматической генерации штрихкодов, создаст шаблон этикеток и настроит выгрузку на печать в заданном формате, а также исправить несколько небольших ошибок.
Доступ предоставляется через удаленный рабочий стол.
Подробности во вложенном файле.
- Похожие заказы
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно настроить 1с и выгрузить на сайт, сайт уже принимает.1С-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день, у нас есть 1С торговля, настроили синхронизации с битрикс24. Выявилась следующая проблема, что в 1С есть ответственное лицо только у компании, а в битриксе как у компании так и у контакта. Нам нужно сделать ...Закрыт3 года назад
При Копирование заказов клиента (создании заказа копированием) НЕ копировать комментарии и адрес доставки (ставить по умолчанию тип доставки самовывоз) Сейчас сделано доработка по новой почте, если в типе доставке поставить Новая почта появляется вкладка Новая почта ...Закрыт3 года назад
Нужно интегрировать платежную систему с нашим Битрикс24, чтобы автоматически выставлять счет на почту клиенту (из определенного статуса) и автоматически получать статус оплаченного заказа, отправляя закрывающие документы.Битрикс24 на нашем сервере.Предложите пожалуйста варианты таких систем и примерную стоимость.1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить правила обмена между двумя конфигурациями 1С. Также будут и другие задачи, создать отчет и тд. Пожалуйста указывайте стоимость часа и наличие опыта по настройке обмена между разными конфигурациями 1С.1С-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо создать инструмент (внешний отчет) для сравнения остатков на конец периода между счетами по бухгалтерскому учету и международному, в виду «Сумма БУ», «Сумма МУ», «Разница».1С-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется 1С ЗУП. Необходимо оказать текущую поддержку при расчете зарплат, премий и так далее: [list] [*] вопросы по заполнению личных и индивидуальных графиков и заполнению табелей (КЦ и Розница) - ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно подключить эквайринг Ingenico к 1с УТ расположенной на сервере. Эквайринг подключается к ноутбуку, ноутбук подключается к 1с на сервере,. Со стороны эквайринга все настроено и готово к работе, проверено на ноутбуке, однако у 1с не ...Закрыт3 года назад