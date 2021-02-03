Внедрение обработки 1С Управление торговлей + мелкие доработки.

1С-программированиеЗакрыт3 заявки476 просмотров
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Добрый день!

Работаем в 1С: управление торговлей 11 (11.4.9.82).

Ищем специалиста, который внедрит обработку автоматической генерации штрихкодов, создаст шаблон этикеток и настроит выгрузку на печать в заданном формате, а также исправить несколько небольших ошибок.

Доступ предоставляется через удаленный рабочий стол. 

Подробности во вложенном файле. 

3 года назад
IvStrk
Иван 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад