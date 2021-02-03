Интегрировать платежную систему с Битрикс24

Нужно подключить эквайринг Ingenico к 1с УТ расположенной на сервере. Эквайринг подключается к ноутбуку, ноутбук подключается к 1с на сервере,. Со стороны эквайринга все настроено и готово к работе, проверено на ноутбуке, однако у 1с не ...