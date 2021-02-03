Интегрировать платежную систему с Битрикс24

1С-программированиеЗакрыт3 заявки482 просмотра
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Нужно интегрировать платежную систему с нашим Битрикс24, чтобы автоматически выставлять счет на почту клиенту (из определенного статуса) и автоматически получать статус оплаченного заказа, отправляя закрывающие документы.Битрикс24 на нашем сервере.Предложите пожалуйста варианты таких систем и примерную стоимость.

3 года назад
genick
Никита 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад