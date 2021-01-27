Биржевой маркетмейкер , бухгалтерия

1С-программированиеЗакрыт1 заявка443 просмотра
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Требуется разработчик по 1с . Техническое задание в лс . Желателен опыт работы с биржей , криптовалютой 

3 года назад
alexmaywas
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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