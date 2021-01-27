Биржевой маркетмейкер , бухгалтерия

Здравствуйте! Необходима интеграция CMS WordPress с магазином на Woocommerce с 1С Битрикс. Есть полная интеграция с версией 1С: Предприятие 7.7, но для этой версии нет готового модуля обмена По этой версии есть все данные, файл выгрузки, файл *.MD НО. Если ...