Произвести интеграцию 1С с сайтом на Битрикс

Настроить интеграцию 1С УТ с сайтом (1С-Битрикс: Управление сайтом 17.0.15)

ТЗ:

- интеграция необходима только по выгрузке цен и колличества товара (наличие) из 1С в уже существующие разделы инфоблока на сайте (при запуске обмена, создается либо новый инфоблок либо новый раздел с товарами в существующем).

!!! Важно !!! Необходимо не просто обеспечить выгрузку всей номенклатуры из 1с на сайт, необходимо сделать это только по одной группе номенклатуры и показать / пояснить заказчику как это делается на примере этого одного раздела (группы номенклатуры).