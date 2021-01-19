Доработка 1С

1С-программированиеЗакрыт4 заявки667 просмотров
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Добрый день!

У нас производство металопроката.

Работает в 1С 8.3

Хотим установить дополнительное оборудование(типо планшета). Возле каждой линии.

ПО 1С ,что бы у каждого оператора работающий на линии был личный кабинет.

 Заявки от Менеджера передавались сразу оператору,с возможностью ставить готовность.

В кабинете было видно: Текущие заказы, металл фильтровался по цвету и производителю.

3 года назад
guest_16117570014809
Украина
3 года в сервисе
Был
месяц назад