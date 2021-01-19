Доработка 1С

Нужно перенети данные из системы "Мое дело" в 1С
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
У нас производство металопроката.
Работает в 1С 8.3
Хотим установить дополнительное оборудование(типо планшета). Возле каждой линии.
ПО 1С ,что бы у каждого оператора работающий на линии был личный кабинет.
Заявки от Менеджера передавались сразу оператору,с возможностью ставить готовность.
В кабинете было видно: Текущие заказы, металл фильтровался по цвету и производителю.
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