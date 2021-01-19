Перенос данных из "Моё дело" в 1с

1С-программированиеЗакрыт1 заявка723 просмотра
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Нужно перенети данные из системы "Мое дело" в 1С

3 года назад
igorDeluxe
Игорь 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад