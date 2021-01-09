1С 8.3 УТ неверно рассчитывает ТН (175)

1С-программированиеЗакрыт2 заявки947 просмотров
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1С 8.3 УТ 

Проблема в расчете  калькуляции ТН, неправильно считает стоимость.

3 года назад
sniffersoft
Юрий 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад