1С 8.3 Розница и 1С 7.7 Перенос (163)

1С-программированиеЗакрыт2 заявки929 просмотров
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Перенести номенклатуру с 1С 7.7 на 1С 8.3 Розница. Подключить модуль для печати чеков Штрих-М.

3 года назад
sniffersoft
Юрий 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад