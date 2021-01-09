1С 8.3 Розница и 1С 7.7 Перенос (163)

Нужна интеграция 1С и магазина на Woocommerce Есть пример xml файла Есть складская программа 1С 7. Есть частичная интеграция с 1С8. Типовая конфигурация "Торговля + Склад" Есть сам магазин в тестовом режиме Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки