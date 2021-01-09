Подружить ккм с розницей 1С бухгалтерия

1С-программированиеЗакрытнет заявок258 просмотров
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Подружить кассу с розницей

на картинке видно проблему

PS/ Проблема решена 1.4.2.7 (Версия требований к разработке драйверов 2.5) более старая версия драйвера подошла

3 года назад
zubow12
50 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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