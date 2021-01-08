Исправления ошибок в 1с битрикс

Всем привет. Есть сайт на 1с битрикс, он интегрирован с 1с бухгалтерия, проблема в том что файлы cvs перестали загружается, то есть при загрузки и выгрузки файла все зависает, бухгалтерию смотрели все норм, ошибка на стороне сайта.