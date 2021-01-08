Перенос данных из 1с ут и бп в ка 2

Задача срочная.

Перенос данных с отсечкой. Настройка и рекомендации в свете бизнес процессов компании (склад, оптовая торговля, импорт). После переноса и настройки надо обучить пользователей.

Обязательные требования

отличное знание и опыт работы с вышеуказанными конфигурациями. знание работы склада и умение подобрать и настроить торговое оборудование (в данный момент нас интересуют ТСД). Готовность начать работу в ближайшее время. Оплата обсуждается.