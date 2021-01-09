1с для магазина

1С-программированиеЗакрыт5 заявок518 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить 1с маленького продуктового магазина и помочь подключить базу к приложению собственной разработки

3 года назад
audiodesign
Максим 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад