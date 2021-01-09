[b]Задача: [/b]Интеграция сайта и 1С под автоматическое заполнение данных полученных с лид форм [b]Алгоритм работы: [/b] - Пользователь заполняет поля на сайте в лид форме - Данные попадают в 1С и система автоматически подставляет их в соответствующий документ ( который ...
Загрузить прайс поставщика с остатками из XLS > 1C > на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Загрузить прайс поставщика с остатками из XLS > 1C > на сайт.
Задача:
Загрузить прайс поставщика с остатками из XLS в 1C,
Загрузить прайс из 1С на сайт.
Исходные данные:
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690) с оболочкой Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ Редакция 5 (5.0.08.061) на сервере.
Файлы от поставщиков:артикул, название, цена ОПТ, цена РРЦ, остатки *.xls (два основных, но они меняют, иногда, формат файла. Обновление прайса раз в несколько дней. Товары пересекаются, т.е. есть и там и там.)
Можно "с нуля", можно использовать старую обработку (разобраться и доработать). НО ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЬ ФУНКЦИОНАЛ СТАРОЙ ОБРАБОТКИ.
Есть Старая инструкция по загрузке
Есть Старая обработка, загружает в 1С и на сайт, создаёт новую карточку товара в 1с и на сайте, хранит по одному артикулу в 1С артикул каждого поставщика.
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