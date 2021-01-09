Загрузить прайс поставщика с остатками из XLS > 1C > на сайт.

1С-программированиеЗакрыт5 заявок340 просмотров
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Загрузить прайс поставщика с остатками из XLS > 1C > на сайт.

Задача:

Загрузить прайс поставщика с остатками из XLS в 1C, 

Загрузить прайс из 1С на сайт.

Исходные данные:

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690) с оболочкой Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ Редакция 5 (5.0.08.061) на сервере. 

Файлы от поставщиков:артикул, название, цена ОПТ, цена РРЦ, остатки *.xls (два основных, но они меняют, иногда, формат файла. Обновление прайса раз в несколько дней.  Товары пересекаются, т.е. есть и там и там.)

Можно "с нуля", можно использовать старую обработку (разобраться и доработать). НО ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЬ ФУНКЦИОНАЛ СТАРОЙ ОБРАБОТКИ.

Есть Старая инструкция по загрузке

Есть Старая обработка, загружает в 1С и на сайт, создаёт новую карточку товара в 1с и на сайте, хранит по одному артикулу в 1С артикул каждого поставщика.

3 года назад
Dimych142
Дмитрий 
48 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад