Добрый день. Настройка синхронизации 1С и сайта. У нас у половины товара нет цен на сайте. Это на данный момент основная проблема.
Интеграция 1С с сайтом на заполнение данных из лид форм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Интеграция сайта и 1С под автоматическое заполнение данных полученных с лид форм
Алгоритм работы:
- Пользователь заполняет поля на сайте в лид форме
- Данные попадают в 1С и система автоматически подставляет их в соответствующий документ ( который изначально выбрал пользователь также в лид форме), таким образом заполненный договор превращается в "товар"
- Пользователь делает оплату через Робокассу ( онлайн оплату)
- Готовый документ отправляется в систему e-mail рассылки
Пример реализации полного сервиса:
https://grasker.com/docs/vozrazheniya-otnositelno-ispolneniya-sudebnogo-prikaza/
Сайт:
Рассматривается: WordPress, Tilda ( есть программист)
1С
Требуется установка ( нет никакой)
Примечание:
Рассматриваются разные варианты реализации (с частичным заполнением вручную и т.д.)
Рассматривается вариант с минимальными вложениями
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