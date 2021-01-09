Интеграция 1С с сайтом на заполнение данных из лид форм

1С-программированиеЗакрытнет заявок357 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: 

Интеграция сайта и 1С под автоматическое заполнение данных полученных с лид форм

Алгоритм работы: 

- Пользователь заполняет поля на сайте в лид форме

- Данные попадают в 1С и система автоматически подставляет их в соответствующий документ ( который изначально выбрал пользователь  также в лид форме), таким образом заполненный договор превращается в "товар"

- Пользователь делает оплату через Робокассу ( онлайн оплату)

- Готовый документ отправляется в систему e-mail рассылки 

Пример реализации полного сервиса:

https://grasker.com/docs/vozrazheniya-otnositelno-ispolneniya-sudebnogo-prikaza/ 

Сайт: 

Рассматривается: WordPress, Tilda ( есть программист)

Требуется установка ( нет никакой)

Примечание: 

Рассматриваются разные варианты реализации (с частичным заполнением вручную и т.д.)

Рассматривается вариант с минимальными вложениями

3 года назад
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Перенос данных из 1с ут и бп в ка 2

    Задача срочная. Перенос данных с отсечкой. Настройка и рекомендации в свете бизнес процессов компании (склад, оптовая торговля, импорт). После переноса и настройки надо обучить пользователей. Обязательные требования отличное знание и опыт работы с вышеуказанными конфигурациями. знание работы склада ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправления ошибок в 1с битрикс

    Всем привет. Есть сайт на 1с битрикс, он интегрирован с 1с бухгалтерия, проблема в том что файлы cvs перестали загружается, то есть при загрузки  и выгрузки файла все зависает, бухгалтерию смотрели все норм, ошибка на ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция оптового интернет-магазина с 1С (с доработками)

    Требуется интеграция магазина на Opencart 1.5 с 1С Торговля/склад в облаке на scloud. С дальнейшими доработками под наши "хотелки" и поддержкой. Базы данных должны иметь двустороннюю связь, напрямую (без загрузки/выгрузки файлов). Например, одна из задач, ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать правила обмена (ERP 2.4 и Clear Vision POS)

    Разработать правила регулярного обмена данными между системой ERP 2.4 и Clear Vision POS Состав плана обмена: Справочники •            Номенклатура – только группы Регистры сведений •            Штрихкоды номенклатуры •            Цены номенклатуры •            Действие скидок / наценок •            Производственный календарь •            Мэппинг ставок НДС •            Мэппинг видов ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад