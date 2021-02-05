Экспорт данных в 1с бухгалтерия 8.3

Подружить кассу с розницей на картинке видно проблему PS/ Проблема решена 1.4.2.7 (Версия требований к разработке драйверов 2.5) более старая версия драйвера подошла
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Необходимо настроить перенос данных в 1с бухгалтерия 8.3 по нашему АПИ
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