Выгрузка отчетов по продажам из СБИС Presto в 1С

Необходимо настроить 1с маленького продуктового магазина и помочь подключить базу к приложению собственной разработки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить выгрузку из программы СБИС Presto в 1С по продажам (общепит)
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