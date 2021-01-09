Выгрузка отчетов по продажам из СБИС Presto в 1С

1С-программированиеЗакрыт1 заявка622 просмотра
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Необходимо настроить выгрузку из программы СБИС Presto в 1С по продажам (общепит)

3 года назад
guest_16104782801478
3 года в сервисе
Был
3 года назад