Мобильное приложение для санатория на ReactNative

Нужна интеграция 1С и магазина на Woocommerce Есть пример xml файла Есть складская программа 1С 7. Есть частичная интеграция с 1С8. Типовая конфигурация "Торговля + Склад" Есть сам магазин в тестовом режиме Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Технические характеристики:
-Фреймворк «React Native»
-Приложение адаптировано для смартфонов и планшетов.
-Адаптивная верстка под разные разрешения экрана.
-Предусмотрено кэширование данных.
Функциональные характеристики:
-Регистрация пользователя в системе – идентификация по номеру телефона пользователя (информация о пользователе подгружается из 1С Отеля).
-Push сообщения – рассылка оповещений для гостей по заданным характеристикам.
-Информация об объекте размещения – подробная информация о санатории, правила проживания и контактная информация. (информация подгружается c сайта или 1С Отеля)
-Информация об бронях клиента – список броней по статусам (информация подгружается из 1С Отеля)
-Лист назначений – электронный лист назначений с подробной информацией, рекомендациями и напоминаниями. (информация подгружается из 1С Отеля)
-Дополнительные услуги и товары – каталог дополнительных услуг (трансфер, химчистка и т.п.) и товаров с возможностью заказа и оплаты. (информация подгружается из 1С Отеля)
-Мероприятия и досуг – анонсы и календарь мероприятий, подробная информация и напоминания. (информация подгружается c сайта или 1С Отеля).
-Обратная связь – онлайн-консультант.
Обозначайте бюджет от/до и сроки. Работа по безопасной сделке.
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