Мобильное приложение для санатория на ReactNative

Технические характеристики:

-Фреймворк «React Native»

-Приложение адаптировано для смартфонов и планшетов.

-Адаптивная верстка под разные разрешения экрана.

-Предусмотрено кэширование данных.

Функциональные характеристики:

-Регистрация пользователя в системе – идентификация по номеру телефона пользователя (информация о пользователе подгружается из 1С Отеля).

-Push сообщения – рассылка оповещений для гостей по заданным характеристикам.

-Информация об объекте размещения – подробная информация о санатории, правила проживания и контактная информация. (информация подгружается c сайта или 1С Отеля)

-Информация об бронях клиента – список броней по статусам (информация подгружается из 1С Отеля)

-Лист назначений – электронный лист назначений с подробной информацией, рекомендациями и напоминаниями. (информация подгружается из 1С Отеля)

-Дополнительные услуги и товары – каталог дополнительных услуг (трансфер, химчистка и т.п.) и товаров с возможностью заказа и оплаты. (информация подгружается из 1С Отеля)

-Мероприятия и досуг – анонсы и календарь мероприятий, подробная информация и напоминания. (информация подгружается c сайта или 1С Отеля).

-Обратная связь – онлайн-консультант.

Обозначайте бюджет от/до и сроки. Работа по безопасной сделке.