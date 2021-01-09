WordPress + Woocommerce + 1С Битрикс

1С-программированиеЗакрыт1 заявка384 просмотра
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Нужна интеграция 1С и магазина на Woocommerce 

Есть пример xml файла

Есть складская программа 1С 7. Есть частичная интеграция с 1С8.

Типовая конфигурация "Торговля + Склад"

Есть сам магазин в тестовом режиме

Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки 

WordPressWooCommerce
3 года назад
mihkl
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв