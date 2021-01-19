Настройка агентов на крон

1С-программированиеЗакрыт1 заявка348 просмотров
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Всем привет, нужно на VDS сервере настроить отправку сообщение с агентами на крон, сайт на 1с битрикс

3 года назад
Savchenko-M
Савченко 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 дня назад