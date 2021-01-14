1С 8.3 Бух Проф, ЗУП (177)

1С-программированиеЗакрыт1 заявка980 просмотров
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1С 8.3 Бух Проф, ЗУП

Есть чистая Бух и ЗУП, необходима настройка под производство алкогольной продукции, настроить учёт акциза. ЗУП на одном ПК, настроить под одного пользователя. Бух Проф на сервере, настроить трёх пользователей.

3 года назад
sniffersoft
Юрий 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад