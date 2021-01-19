Исправить нестандартный обмен 1С с Битрикс

$25
1С-программированиеЗакрыт1 заявка694 просмотра
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Добрый день!

1.Необходимо исправить структуру каталога при выгрузке из 1С в Битрикс. 

Сейчас идет привязка к реквизиту Пола(Мужское, Женское, Детское) Вида Номенклатуры. Сделать чтобы Виды номенклатуры не зависели при выгрузке от этих реквизитов.

На скриншоте номер 1 как сейчас. Сделать как на 2-ом.

2. Оставить эти реквизиты Пола, но чтобы выгружались в Справочники в Битрикс.

3 года назад
Solvo47
Олег 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад