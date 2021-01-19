Исправить нестандартный обмен 1С с Битрикс

Всем привет есть проблема. 1 способ выгрузки информации на сайт (Интегрированное выполнение обмена с сайтом через «План обмена» в 1С): При выполнении обмена с сайтом время выгрузки информации на сайт ненормально большое от 24 часов и выше. ...
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Добрый день!
1.Необходимо исправить структуру каталога при выгрузке из 1С в Битрикс.
Сейчас идет привязка к реквизиту Пола(Мужское, Женское, Детское) Вида Номенклатуры. Сделать чтобы Виды номенклатуры не зависели при выгрузке от этих реквизитов.
На скриншоте номер 1 как сейчас. Сделать как на 2-ом.
2. Оставить эти реквизиты Пола, но чтобы выгружались в Справочники в Битрикс.
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