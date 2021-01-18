Проблема с выгрузкой данных на сайте 1с битрикс

1С 8.3 Бух Проф, ЗУП Есть чистая Бух и ЗУП, необходима настройка под производство алкогольной продукции, настроить учёт акциза. ЗУП на одном ПК, настроить под одного пользователя. Бух Проф на сервере, настроить трёх пользователей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет есть проблема.
1 способ выгрузки информации на сайт (Интегрированное выполнение обмена с сайтом через «План обмена» в 1С):
При выполнении обмена с сайтом время выгрузки информации на сайт ненормально большое от 24 часов и выше. При выгрузки каталога возможна ошибка что каталог не выгрузился из за нулевого ответа от сервера либо сработал тайм-аут.
В принципе вся проблема заключается в этом.
2 способ выгрузки информации на сайт (CSV-выгрузка):
При выполнении CSV-выгрузки происходит частичное обновление контента (цены, остатки и картинки). Выгрузка происходит по FTP. Ошибка происходит из за неожиданного обрыва выполнения обработки, т.е. на сервер загружался битый файл (Если нужно можем тоже записать все в Fiddler)
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