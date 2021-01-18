Проблема с выгрузкой данных на сайте 1с битрикс

Всем привет есть проблема.

1 способ выгрузки информации на сайт (Интегрированное выполнение обмена с сайтом через «План обмена» в 1С):

При выполнении обмена с сайтом время выгрузки информации на сайт ненормально большое от 24 часов и выше. При выгрузки каталога возможна ошибка что каталог не выгрузился из за нулевого ответа от сервера либо сработал тайм-аут.

В принципе вся проблема заключается в этом.

2 способ выгрузки информации на сайт (CSV-выгрузка):

При выполнении CSV-выгрузки происходит частичное обновление контента (цены, остатки и картинки). Выгрузка происходит по FTP. Ошибка происходит из за неожиданного обрыва выполнения обработки, т.е. на сервер загружался битый файл (Если нужно можем тоже записать все в Fiddler)