Разработать калькулятор для сайта Битрикс Aspro Next

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Разработать калькулятор (PHP) для сайта на движке Битрикс.

Пример https://sale.axxonsoft.com/calc/calculator.jsf.

Формулы и рабочий калькулятор есть в exel.

3 года назад
grvzads
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад