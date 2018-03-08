Внешняя обработка для 1с комплексная автоматизация

[table]1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1128)

1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.13.71)

В программе есть две организации ООО 1 и ООО 2.

Учет ведется по организации ООО 1. Необходимо сделать обработку, которая будет дублировать необходимые документы в ООО 2.

При дублировании документов меняется только организация. Дублироваться должны все документы кроме документов по учету кадров, учету заработной платы, кассовых документов.

Просьба, сообщайте стоимость за данную работу.