Перенос справочников и остатков 1С 7.7

1С-программированиеЗакрыт1 заявка764 просмотра
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Внешняя процедура. Платформа 1с 7.7. Универсальная процедура переноса справочников и остатков по регистрам остатков между идентичными конфигурациями. Код английскими эквивалентами. Формы на английском.

3 года назад
guest_16115174627717
3 года в сервисе
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3 года назад