Перенос справочников и остатков 1С 7.7

Нужен отчет для КА2.4.13.103 с информацие по сотруднику с его начислениями
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внешняя процедура. Платформа 1с 7.7. Универсальная процедура переноса справочников и остатков по регистрам остатков между идентичными конфигурациями. Код английскими эквивалентами. Формы на английском.
- Похожие заказы
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработать калькулятор (PHP) для сайта на движке Битрикс. Пример https://sale.axxonsoft.com/calc/calculator.jsf. Формулы и рабочий калькулятор есть в exel.1С-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Всем привет, у нас на сайте http://aptekapulse.kz слетела owl карусель на главной странице и ниже бренды.Закрыт3 года назад
- $25
Добрый день! 1.Необходимо исправить структуру каталога при выгрузке из 1С в Битрикс. Сейчас идет привязка к реквизиту Пола(Мужское, Женское, Детское) Вида Номенклатуры. Сделать чтобы Виды номенклатуры не зависели при выгрузке от этих реквизитов. На скриншоте номер 1 ...Закрыт3 года назад
Всем привет есть проблема. 1 способ выгрузки информации на сайт (Интегрированное выполнение обмена с сайтом через «План обмена» в 1С): При выполнении обмена с сайтом время выгрузки информации на сайт ненормально большое от 24 часов и выше. ...1С-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
1С 8.3 Бух Проф, ЗУП Есть чистая Бух и ЗУП, необходима настройка под производство алкогольной продукции, настроить учёт акциза. ЗУП на одном ПК, настроить под одного пользователя. Бух Проф на сервере, настроить трёх пользователей.Закрыт3 года назад
1С 8.3 УТ Проблема в расчете калькуляции ТН, неправильно считает стоимость.1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Перенести номенклатуру с 1С 7.7 на 1С 8.3 Розница. Подключить модуль для печати чеков Штрих-М.1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
[b]Технические характеристики:[/b] -Фреймворк «React Native» -Приложение адаптировано для смартфонов и планшетов. -Адаптивная верстка под разные разрешения экрана. -Предусмотрено кэширование данных. [b]Функциональные характеристики:[/b] -Регистрация пользователя в системе – идентификация по номеру телефона пользователя (информация о пользователе подгружается из 1С Отеля). -Push сообщения – ...Закрыт3 года назад
Нужна интеграция 1С и магазина на Woocommerce Есть пример xml файла Есть складская программа 1С 7. Есть частичная интеграция с 1С8. Типовая конфигурация "Торговля + Склад" Есть сам магазин в тестовом режиме Пишите, пожалуйста, стоимость и срокиЗакрыт3 года назад