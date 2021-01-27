Настройка обмена Woocommerce с 1C

Здравствуйте!

Необходима интеграция CMS WordPress с магазином на Woocommerce с 1С Битрикс.

Есть полная интеграция с версией 1С: Предприятие 7.7, но для этой версии нет готового модуля обмена

По этой версии есть все данные, файл выгрузки, файл *.MD

НО.

Если это невозможно сделать, можно рассмотреть вариант интеграции с 8.

Есть файл *.cf, вышлю по запросу. В этой 1С есть цены и остатки.

Магазин новый, готов и находится на тестовом домене.

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