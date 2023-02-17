Занимаюсь web разработкой около 3 лет. Большой опыт работы с WordPress и Woocommerce.
Разработка сайтов на WordPress на готовых и собственных темах
Перенос вёрстки на WP (установка админки, подгон вёрстки)
Кастомизация тем WordPress
Работа с БД сайта
Написание плагинов для WP
Оптимизация сайтов
Интеграция со сторонними сервисами
Иногда написание парсеров на PHP/Python
Я против войны в Украине!
Портфолио
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