Занимаюсь web разработкой около 3 лет. Большой опыт работы с WordPress и Woocommerce.

Разработка сайтов на WordPress на готовых и собственных темах

Перенос вёрстки на WP (установка админки, подгон вёрстки)

Кастомизация тем WordPress

Работа с БД сайта

Написание плагинов для WP

Оптимизация сайтов

Интеграция со сторонними сервисами

Иногда написание парсеров на PHP/Python