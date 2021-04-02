Связать 1C 8 10.3 с CMS Bitrix Business

Добрый день! Необходимо реализовать вывод и синхронизацию товаров и торговых предложений из 1С на сайт. В идеале хотелось бы видеть добавление заполненного товара из 1С на сайт (там только картинки, акции, описания добавить. Все свойства из 1С тянем) - это основное. Доп: доработать вывод в наличии/под заказ+дата поставки

Как нужно построить работу:

1. посмотреть что и как реализовано сейчас

2. уточнить моменты по сайту (у меня) и по 1С (у программиста). Основная работа будет с 1Сщиком

3. сказать свое видение ситуации, варианты и точный бюджет/сроки

4. после доработок по сайту и 1с выполнить синхронизацию

Просьба в отклике написать ориентировочный бюджет.