Связать 1C 8 10.3 с CMS Bitrix Business

1С-программированиеЗавершен2 заявки1075 просмотров
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Добрый день! Необходимо реализовать вывод и синхронизацию товаров и торговых предложений из 1С на сайт. В идеале хотелось бы видеть добавление заполненного товара из 1С на сайт (там только картинки, акции, описания добавить. Все свойства из 1С тянем) - это основное. Доп: доработать вывод в наличии/под заказ+дата поставки

Как нужно построить работу:

1. посмотреть что и как реализовано сейчас

2. уточнить моменты по сайту (у меня) и по 1С (у программиста). Основная работа будет с 1Сщиком

3. сказать свое видение ситуации, варианты и точный бюджет/сроки

4. после доработок по сайту и 1с выполнить синхронизацию

Просьба в отклике написать ориентировочный бюджет.

3 года назад
Sirionmebel
Сергей 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
toorr2p
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$150
30 дней
Вячеслав отлично справился. Достаточно сложный проект с перешедшими "по наследству" нестандартными наработками. Изначально вариантов решения было 2: все снести и построить правильно или сделать временный проект и вернуться к первому варианту позже. Как и хотелось, Вячеслав реализовал третий, идеальный, вариант: ничего не ломали и сделали правильную рабочую систему. Также отмечу отличную работу в команде, взаимодействие с другими специалистами по проекту. В общем, однозначно рекомендую. Будем продолжать сотрудничество.
Благодарю за интересный проект! Рекомендую Сергея как отличного заказчика! Все всегда оговаривается, пишется ТЗ, план, поэтапная и своевременная оплата, доплаты за сверх-оговоренное, все как я люблю!). Буду рад сотрудничеству!
rms77
Роман 
28 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$200
45 дней
Поработать не получилось, сервис отменить выбор исполнителя не позволяет, заставляет писать отзыв)
Отличный заказчик, всем рекомендую)