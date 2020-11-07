Sirionmebel

Сергей Sirionmebel

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Sirion. Оптовая и розничная торговля мебелью
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

rms77
Роман 
29 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
4 года назад
Связать 1C 8 10.3 с CMS Bitrix Business
Отличный заказчик, всем рекомендую)
Поработать не получилось, сервис отменить выбор исполнителя не позволяет, заставляет писать отзыв)
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toorr2p
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
10 баллов
4 года назад
Связать 1C 8 10.3 с CMS Bitrix Business
Благодарю за интересный проект! Рекомендую Сергея как отличного заказчика! Все всегда оговаривается, пишется ТЗ, план, поэтапная и своевременная оплата, доплаты за сверх-оговоренное, все как я люблю!). Буду рад сотрудничеству!
Вячеслав отлично справился. Достаточно сложный проект с перешедшими "по наследству" нестандартными наработками. Изначально вариантов решения было 2: все снести и построить правильно или сделать временный проект и вернуться к первому варианту позже. Как и хотелось, Вячеслав реализовал третий, идеальный, вариант: ничего не ломали и сделали правильную рабочую систему. Также отмечу отличную работу в команде, взаимодействие с другими специалистами по проекту. В общем, однозначно рекомендую. Будем продолжать сотрудничество.
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richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$45
10 баллов
4 года назад
Сделать в 1C 8 10.3 выгрузку справочников на сайт Bitrix
очень адекватные ребята - рекомендую их к сотрудничеству. взаимодействие, компетентность, решение всех вопросов - на высоком уровне. задача интересная, спасибо за проект
Дмитрий взялся сделать то, что не смогли 2 других 1Сщика. Успешно разрулил попутные проблемы и сделал все как надо. Продолжаем сотрудничество по другим задачам.
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ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$90
10 баллов
4 года назад
Обработать и залить фото на облако
Отличный заказчик,сотрудничаем,все супер! Онлайн всегда и оплата мгновенная по договору.Рекомендую!
Работой доволен на 1000%. По качеству все устраивает, все пожелания учтены. Продолжаем работать. Рекомендую)
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ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Обработка фото (мебель)
Хороший заказчик! Всё четко описал как и обещал,четкое ТЗ. Оплата после проверки фото! Всегда на связи и отвечает на все вопросы! Рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничаем по обработке фото, отличный исполнитель, все качественно, быстро, всегда на связи.
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