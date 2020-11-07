Sirionmebel

Добрый день! Есть много задач по печатным формам, автоматизации и т.п. Важный момент - возможность выходить на связь в рабочее время 9-18 МСК пн-пт.
- 1С-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Делаем интеграцию 1с и Bitrix, на стороне 1с проблема с выгрузкой справочников характеристик. Также не проходит в 1с обмен остатками (списание на сайте не уменьшает наличие в 1с). ...1С-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Необходимо реализовать вывод и синхронизацию товаров и торговых предложений из 1С на сайт. В идеале хотелось бы видеть добавление заполненного товара из 1С на сайт (там только картинки, акции, описания добавить. Все свойства ...1С-программирование2 исполнителяЗавершен4 года назад
- $90
Нужно обработать пакет фото, залить исходники в облако: 1. сделать кадрирование, яркость, обрезать/склеить 2. залить и оформить фото на облако по шаблону 3. заполнить ссылки на фото в базеОбработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Приветствую! Нужна обработка студийного фото мебели (фотофон белый, столы и стулья) для сайта и каталога: сделать белый фон (обтравка или, если изделие темное, осветление уровнями), устранить дефекты, минимальная цветокорреция. На выходе фото ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
- $25
Добрый день! ИМ на редакции Старт (модуль Startshop) нет возможности ставить акционные цены (перечеркнутая). Нужно: 1. нужно добавить в товар и и тов предложение поле "цена до акции" и сделать его вывод ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад