Sirionmebel

Вячеслав отлично справился. Достаточно сложный проект с перешедшими "по наследству" нестандартными наработками. Изначально вариантов решения было 2: все снести и построить правильно или сделать временный проект и вернуться к первому варианту позже. Как и хотелось, Вячеслав реализовал третий, идеальный, вариант: ничего не ломали и сделали правильную рабочую систему. Также отмечу отличную работу в команде, взаимодействие с другими специалистами по проекту. В общем, однозначно рекомендую. Будем продолжать сотрудничество.