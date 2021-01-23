Обработать и залить фото на облако

$90
Обработка фотографийЗавершен1 заявка129 просмотров
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Нужно обработать пакет фото, залить исходники в облако:

1. сделать кадрирование, яркость, обрезать/склеить

2.  залить и оформить фото на облако по шаблону

3. заполнить ссылки на фото в базе

3 года назад
Sirionmebel
Сергей 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
3 года назад
$90
1 день
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