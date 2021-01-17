Качественно обработать фотографию для вк

Требуется коллаж, который в последствии будет распечатан на виниле и клеиться на компьютерный корпус Тематика коллажа компьютерная игра CYBERPUNK 2077 примерный вид прикрепил. можно предлагать разные варианты, главное по теме https://yandex.ru/images/search?text=cyberpunk%202077&from=tabbar Клеиться будет на переднюю и верхнюю крышку и на ...