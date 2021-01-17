Нарисовать макет коробки в фотошопе (по сторонам коробки), которая представлена на фото светлой и оформить другое цветовое решение для коробки - как на фото "формат/цвет". На черном квадрате на фоне оранжевого цвета вставить название бренда "Auto.mir". Остальные картинки разложить также на коробке (+ добавить больше фото на основную часть коробки - взять из фото 1:8), как на старой было - только по русски. Свернуть