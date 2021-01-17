Несложное задание по фотошопу

Поправить текст в фотографии
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Учусь на заочке, есть предмет - работа в фотошоп. Изучать некогда. Задание дали следующее:
1. Используя режимы смешивания сделать аэрографию на машине, сохраняя форму машины
2. Раскрасить черно-белую фотографию
3. Создать рекламный коллаж с использованием слой-масок на основе своих изображений (любых)
4. Сделать монтаж (аля есть фото изнутри здания, где распахнуты двери, а за дверями открывается потрясающий вид, сделанный при помощи монтажа). Можно любой другой креатив.
Жду ваших предложений. Бюджет до 3.5 т. р.
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