Несложное задание по фотошопу

Обработка фотографийЗакрыт2 заявки128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Учусь на заочке, есть предмет - работа в фотошоп. Изучать некогда. Задание дали следующее:

1. Используя режимы смешивания сделать аэрографию на машине, сохраняя форму машины

2. Раскрасить черно-белую фотографию

3. Создать рекламный коллаж  с использованием слой-масок на основе своих изображений (любых)

4. Сделать монтаж (аля есть фото изнутри здания, где распахнуты двери, а за дверями открывается потрясающий вид, сделанный при помощи монтажа). Можно любой другой креатив.

Жду ваших предложений. Бюджет до 3.5 т. р.

3 года назад
guest_16109144059084
3 года в сервисе
Был
3 года назад