Собрать фотографии конкретного города из открытых источников

Обработка фотографийЗавершен25 заявок542 просмотра
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Собрать фотографии хорошего качества не менее 1080х1080 по определенной тематики из открытых источников в количестве 1000 штук. Обрезать до квадрата. Фото конкретного города. 

3 года назад
comerce
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
AlexandraVerb
Александра 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
супер
👍