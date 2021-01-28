приделать человека,и парочку эффектов
Собрать фотографии конкретного города из открытых источников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собрать фотографии хорошего качества не менее 1080х1080 по определенной тематики из открытых источников в количестве 1000 штук. Обрезать до квадрата. Фото конкретного города.
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