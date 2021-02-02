Нужна заставка для бота в телеграмме

Обработка фото работ по Перманентному макияжу! Чистка кожи, цветокоррекция! Также если вы обладаете дизайнерскими навыками, создание постера! Примеры работ приклепляю, обратите внимание на золотистый и жемчужный эффект, эффект пудры кожи. Выбираю только по тестовым фото!!! Присылайте в сообщении! Также прикрепляю 2 ...
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