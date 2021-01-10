Изменить числа и поменять местами предметы на фото в Photoshop.

Обработка фотографийЗакрыт4 заявки219 просмотров
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Нужно поменять учебный год с 2019/2020 на 2020/2021 и поменять местами предметы: введение в проф. и физику (зачеты трогать не надо).Сделать до 18.00

3 года назад
guest_161053201604
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AndreDesign
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
15 дней назад
3 года назад
$3
1 день
Приятный заказчик, быстро дал задачу, которую мы быстро решили. Рекомендую!
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