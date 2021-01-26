UX/UI дизайнер

В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.



Мои навыки:

- Создание интерфейсов для iOS, Android и сайтов

- Создание компонентных систем

- Работа с IT-отделом и постановка задач

- Проведение исследований

- Управление вниманием пользователя

- Работа с метриками готового продукта и фидбэком по нему

- Создание прототипов и карт вайрфреймов

- Создание анимации

- Разработка дизайна для разных аудиторий

- Подготовка макетов для передачи разработчикам



В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.



Что для меня главное?

Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что продукты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей. Пусть это и звучит где-то шаблонно, зато осознанно.

Контактная информация:

Instagram: https://www.instagram.com/1ndrysha

Behance: https://www.behance.net/AndreDesignn

Telegram: https://t.me/andreproduct

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