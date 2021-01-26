AndreDesign

Андрей Белоконь AndreDesign

 
21 годКазахстан/Петропавловск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
UX/UI дизайнер

В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Мои навыки:
- Создание интерфейсов для iOS, Android и сайтов
- Создание компонентных систем
- Работа с IT-отделом и постановка задач
- Проведение исследований
- Управление вниманием пользователя
- Работа с метриками готового продукта и фидбэком по нему
- Создание прототипов и карт вайрфреймов
- Создание анимации
- Разработка дизайна для разных аудиторий
- Подготовка макетов для передачи разработчикам

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

Что для меня главное?
Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что продукты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей. Пусть это и звучит где-то шаблонно, зато осознанно.

Контактная информация:

Instagram: https://www.instagram.com/1ndrysha

Behance: https://www.behance.net/AndreDesignn

Telegram: https://t.me/andreproduct

Реквизиты:

• VISA - 4899 8888 9614 5558

• Webmoney - R608686553864

• ЮMoney - 410013852427434

AndroidiOS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$20
10 баллов
3 года назад
Дизайн веб-приложения
Дизайн понравился. Будем работать
Мой первый конкурс в котором я участвовал и на удивление выиграл :) Оплата по безопасной сделке. Рекомендую Дениса!
Ответный отзыв
dimavlasenko
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нарисовать дизайн лендига в Figm
Отличный специалист, справился с поставленной задачей в короткие сроки, даже раньше чем обговаривали! Свое дело знает очень хорошо.Помог и добавил от себя очень много крутых фишек.Цена качество на высоте рекомендую.Следующие проекты теперь знаю кому можно доверять)
Приятно было работать с Дмитрием. Быстро нашли общий язык. Понимающий и отзывчивый. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
saveliev_5673
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сделать иконки
Отличный специалист. Очень инициативный и коммуникабельный. Если что не так, всегда подскажет и проконсультирует. Рекомендую!
Приятно было работать с Мироном, четко объяснил задачу и всегда был на связи. Сработались по безопасному платежу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
7anderson7
27 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Скопировать дизайн лендинга на конструкторе и доработать
Шикарный результат. Андрей четко понял что от него требуется и выполнил работу с минимальными правками. В проекте были реализованы идеи, которые предложил исполнитель. Результатом доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Работаю второй раз с Андреем, очень дружелюбный и приятный заказчик. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
7anderson7
27 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Отрисовать дизайн главной страницы сайта
Работал с Андреем впервые. Результатом работы полностью доволен. Об исполнителе могу сказать следующее: человек с огнем в глазах, имеет чувство стиля, отзывчивый и талантливый. Рекомендую к сотрудничеству. У парня большое будущее
С Андреем сразу же нашли общий язык, спасибо за очень интересный мне проект. Вложил в него душу :)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
8 отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
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