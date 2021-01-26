Андрей Белоконь AndreDesignAndreDesign
В последние годы активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Мои навыки:
- Создание интерфейсов для iOS, Android и сайтов
- Создание компонентных систем
- Работа с IT-отделом и постановка задач
- Проведение исследований
- Управление вниманием пользователя
- Работа с метриками готового продукта и фидбэком по нему
- Создание прототипов и карт вайрфреймов
- Создание анимации
- Разработка дизайна для разных аудиторий
- Подготовка макетов для передачи разработчикам
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
Что для меня главное?
Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что продукты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей. Пусть это и звучит где-то шаблонно, зато осознанно.
Контактная информация:
Instagram: https://www.instagram.com/1ndrysha
Behance: https://www.behance.net/AndreDesignn
Telegram: https://t.me/andreproduct
Реквизиты:
• VISA - 4899 8888 9614 5558
• Webmoney - R608686553864
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