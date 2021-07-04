Разработайте логотип для компании, занимающейся предметной фотосъемкой для интернет-магазинов и маркетплейсов. Логотип должен отражать суть услуг и быть запоминающимся, соответствующим названию сайта tag-photo.
Сделать логотип
СРОЧНЫЙ ЗАКАЗ! Крайний срок 23:30 04.07.2021
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Цвет - черно-белый
текст логотипа - Beratungsagentur für Tierärztinnen
2 лица женщин, смотрящих друг на друга, (одна с кудрями и в очках, другая с хвостиком)
Заявки фрилансеров
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