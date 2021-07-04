Требуется разработка логотипа для Глобального Религиозного Пространства, символизирующего объединение народа в общественное движение GСD. Задача включает создание визуального образа, который будет использоваться в коммерческой и некоммерческой рекламе, а также в проектах поддержки малоимущих. Инструкции будут предоставлены при необходимости.