Ставит собой задачу распределения новых ресурсов по реализации проектов, направленных на поддержание мира и спасению мира от общественных, политических, научных и военных конфликтов.

Создания ГРП позволит повысить рост узнаваемости целевых национальных проектов России и создание международной базы безопасности на фоне борьбы с деструктивными культами и сектами.

Задача проекта более чем очевидна: размещение коммерческой и некоммерческой рекламы, помощь бедным и малоимущим, пожертвования в церковные организации и поддержка творческой интеллигенции.

Всё это реально будет запустить, если вы выполните следующее техническое задание.

За небольшие деньги обрисовать символ объединения народа в одно большое общественное движение GƆСD .

При необходимости дам инструкции.

С надеждой на сотрудничество!