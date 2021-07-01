Потрібен логотип для нової компанії ТОВ Техноспейсінжинірінг, яка спеціалізується на встановленні та сервісі обладнання для ферм великої рогатої худоби. Очікується креативний підхід та відповідність тематиці.
Глобальное Религиозное Пространство
Ставит собой задачу распределения новых ресурсов по реализации проектов, направленных на поддержание мира и спасению мира от общественных, политических, научных и военных конфликтов.
Создания ГРП позволит повысить рост узнаваемости целевых национальных проектов России и создание международной базы безопасности на фоне борьбы с деструктивными культами и сектами.
Задача проекта более чем очевидна: размещение коммерческой и некоммерческой рекламы, помощь бедным и малоимущим, пожертвования в церковные организации и поддержка творческой интеллигенции.
Всё это реально будет запустить, если вы выполните следующее техническое задание.
За небольшие деньги обрисовать символ объединения народа в одно большое общественное движение GƆСD .
При необходимости дам инструкции.
С надеждой на сотрудничество!
Заявки фрилансеров
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