Требуется разработка логотипа для кафе в летней тематике с акцентом на минимализм. Срок выполнения — не более 2 дней. Цена обсуждается.
Логотип кафе
Летняя тематика в стиле минимализм
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