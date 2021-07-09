Нужно разработать логотип

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Завершен37 заявок704 просмотра

Нужно разработать логотип на сайт. 

Есть уже примерный дизайн сайта.

+ идеи что должно быть на лого. 

Безопасный платеж. Отзывайтесь, пожалуйста, люди с опытом. 

4 года назад
Fredna
Михаил 
36 лет
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4 года назад

Выбранный исполнитель

Sharowsky
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3 года назад
4 года назад
$50
3 дня
Escrow
Сергей хорошо справился с заданием. Желаю успеха в работе и в жизни!
Все окей, отличный заказчик, надеюсь в дальнейшем продолжим сотрудничество. Желаю успешного запуска проекта. Рекомендую всем работать с Михаилом

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