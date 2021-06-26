Логотип для образовательной онлайн-школы

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт29 заявок727 просмотров

Нужно разработать креативный логотип для онлайн-школы, которая занимается подготовкой учеников к ВНО (экзамен после 11-го класса в Украине). "Road to 200" - онлайн-школа подготовки к ВНО.  Переводится, как "Дорога к 200".  200 (баллов) это самый высокий балл, который можно получить составив экзамен.  То есть можно расшифровать, как "дорога до самого высокого бала".  Нужен логотип, который будет ассоциироваться с этим названием.  Рассмотрим ваши идеи.

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