Нужно разработать креативный логотип для онлайн-школы, которая занимается подготовкой учеников к ВНО (экзамен после 11-го класса в Украине). "Road to 200" - онлайн-школа подготовки к ВНО. Переводится, как "Дорога к 200". 200 (баллов) это самый высокий балл, который можно получить составив экзамен. То есть можно расшифровать, как "дорога до самого высокого бала". Нужен логотип, который будет ассоциироваться с этим названием. Рассмотрим ваши идеи.