Требуется разработать логотип для логистической компании. Есть примеры логотипов которые нравятся. Цвета не принципиальны. Полностью доверяем дизайнеру. Проверочное слово "РЫБА" Присылайте свою цену и в какие сроки уложитесь. ...
Создать уникальный логотип Бесконечность
Здравствуйте!
Нужно придумать логотип для новой компании, масштабного проекта.
Вид деятельности: прием/сортировка строительного мусора.
Тип: большой объект, круглосуточный въезд грузовых машин от клиентов (транспортные компании) на прием мусора.
Деятельность: Ангар. Бригада производит сортировку. Вторичное сырье отправляем на переработку. Все, что не подлежит переработке - отвозим своей логистикой на полигоны.
Для нас очень важна символика, которую необходимо включить в дизайн логотипа (см. рисунок).
Придумать дизайн, но учесть пункты:
1. Три листа (дорога) в форме бесконечности.
Три точки соединения образуют пирамиду.
2. Два нижних листа образуют перевернутую восьмерку, знак бесконечности.
3. Внешний круг – цикл «Ресайкл/Ресайклинг» - сортировка, переработка отходов. Процесс производства сырья из вторичных отходов.
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