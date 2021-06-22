Создать уникальный логотип Бесконечность

Здравствуйте!

Нужно придумать логотип для новой компании, масштабного проекта.

Вид деятельности: прием/сортировка строительного мусора.

Тип: большой объект, круглосуточный въезд грузовых машин от клиентов (транспортные компании) на прием мусора.

Деятельность: Ангар. Бригада производит сортировку. Вторичное сырье отправляем на переработку. Все, что не подлежит переработке - отвозим своей логистикой на полигоны.

Для нас очень важна символика, которую необходимо включить в дизайн логотипа (см. рисунок).

Придумать дизайн, но учесть пункты:

1. Три листа (дорога) в форме бесконечности.

Три точки соединения образуют пирамиду.

2. Два нижних листа образуют перевернутую восьмерку, знак бесконечности.

3. Внешний круг – цикл «Ресайкл/Ресайклинг» - сортировка, переработка отходов. Процесс производства сырья из вторичных отходов.