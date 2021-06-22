Нужно отрисовать логотип в Ilustrator

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Завершен33 заявки659 просмотров

Всем привет. Нужно отрисовать логотип в Ilustrator. Назовите цену и срок.

4 года назад
designwo
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Nikolai13
Николай 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Всё хорошо. Быстро и качественно.
Задача была поставлена понятно, проблем не было. Очень рад был сотрудничеству.

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