Необходимо создать логотип для компании. Название короткое: Food Fest - скорее всего данное словосочетание и будет в логотипе Название полное: Food Festival Компания занимается дистрибуцией продуктов питания, основное направление продуктов - ...
Изменить фон и цвет у логотипа
1. Есть вот такое изображение логотипа
2.Нужно сделать 2 вида по 2 размера:
2.1. Белое на прозрачном фоне
- только рисунок, квадрат 526*526 и 300*300
-рисунок и текст 98*300 и 172*526
2.2. Чёрное на прозрачном фоне
- только рисунок, квадрат 526*526 и 300*300
-рисунок и текст 98*300 и 172*526
имеющийся исходник приложу
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую Нужно разработать логотип + наброски фирменного стиля для компании. Более подробно ТЗ по ссылке п.с. ВАЖНО внимательно ознакомьтесь с ТЗ. СпасибоЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Нужен логотип для бренда одежды “Evogue Jeans” - Это джинсовые куртки с рисунком на спине , ручная художественная роспись. Пример в файлах. Возможно добавить слоган - «Не носи одежду - носи шедевры» или что-то ...Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт4 года назад
- $250
Нужно разработать дизайн логотипа для компании. Подробное ТЗ предоставлю достойным исполнителям при личной переписке. Сотрудничаю только с топовыми исполнителями, имеющими большое портфолио и достаточное количество отзывов на Weblancer. Просьба НЕ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ ...Завершен4 года назад
Добрый день! Во вложении эскиз, который нужно нарисовать в векторе, конечно чуть поменять если потребуется. и добавить название компании.Завершен3 года назад
- нужно нарисовать логотип и наклейку на банку с наживкой для рыбалки - наклейка будет круглая, небольшая 4 или 5 сантиметров (если нужно больше - пишите) на ней будет: Название, Логотип, Дата упаковки, Телефон, ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт4 года назад
просто 1 картинка для названия клуба. будет небольшого размера,нужна креативность. возможно минимализм,возможно просто покерная тематика и оригинальностьЛоготипы и Знаки32 заявкиЗакрыт4 года назад