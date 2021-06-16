Изменить фон и цвет у логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка502 просмотра

1. Есть вот такое изображение логотипа

2.Нужно сделать 2 вида по 2 размера:

2.1. Белое на прозрачном фоне

- только рисунок, квадрат 526*526 и 300*300

-рисунок и текст  98*300 и 172*526

2.2. Чёрное на прозрачном фоне

- только рисунок, квадрат 526*526 и 300*300

-рисунок и текст 98*300 и 172*526

имеющийся исходник приложу

4 года назад
FedorV
Федор 
60 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

evgen_su
Евгения 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$3
1 день
Молодец. Приятно иметь дело. Всё в срок, с прекрасным качеством. Спасибо Женя! Рекомендую.
Задача была поставлена четко. Было приятно поработать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

evgen_su
Евгения 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать логотип

    Необходимо создать логотип для компании. Название короткое: Food Fest - скорее всего данное словосочетание и будет в логотипе Название полное: Food Festival Компания занимается дистрибуцией продуктов питания, основное направление продуктов - ...

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип бренда одежды

    Здравствуйте. Нужен логотип для бренда одежды “Evogue Jeans” - Это джинсовые куртки с рисунком на спине , ручная художественная роспись. Пример в файлах. Возможно добавить слоган - «Не носи одежду - носи шедевры» или что-то ...

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка логотипа для компании

    $250

    Нужно разработать дизайн логотипа для компании. Подробное ТЗ предоставлю достойным исполнителям при личной переписке.  Сотрудничаю только с топовыми исполнителями, имеющими большое портфолио и достаточное количество отзывов на Weblancer. Просьба НЕ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нарисовать этикетку с персонажем, круглую

    - нужно нарисовать логотип и наклейку на банку с наживкой для рыбалки - наклейка будет круглая, небольшая 4 или 5 сантиметров (если нужно больше - пишите) на ней будет: Название, Логотип, Дата упаковки, Телефон, ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    4 года назад