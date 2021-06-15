Логотип бренда одежды

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Закрыт41 заявка806 просмотров

Здравствуйте. Нужен логотип для бренда одежды “Evogue Jeans” - Это джинсовые куртки с рисунком на спине , ручная художественная роспись. Пример в файлах. Возможно добавить слоган - «Не носи одежду - носи шедевры» или что-то в этом роде..

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