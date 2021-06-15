Нужно разработать дизайн логотипа для компании. Подробное ТЗ предоставлю достойным исполнителям при личной переписке. Сотрудничаю только с топовыми исполнителями, имеющими большое портфолио и достаточное количество отзывов на Weblancer. Просьба НЕ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ ...
Логотип бренда одежды
Здравствуйте. Нужен логотип для бренда одежды “Evogue Jeans” - Это джинсовые куртки с рисунком на спине , ручная художественная роспись. Пример в файлах. Возможно добавить слоган - «Не носи одежду - носи шедевры» или что-то в этом роде..
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