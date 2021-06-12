Создать логотип по примеру

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Закрыт13 заявок523 просмотра

Создать логотип по примеру.

Надпись должна быть BILLIONAIRE LUXURY CLUB.

Корону сделать прямо стоящей.

Крупные буквы сверху BLC или B.

Оплата по готовности.

Будет использоваться для печати так что формат должен подходить.

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